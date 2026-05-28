Tag der offenen Tür

Am Samstag, dem 27. Juni 2026, öffnen wir von 13 bis 18 Uhr unsere Pforten im Rahmen des Wissenschaftsfestivals der Stadt Stuttgart.

Entdecke, wie Generative KI den Arbeitsalltag unterstützt, sprich mit dem Avatar von Joseph von Fraunhofer und tauche in virtuelle Welten ein. Erlebe humanoide Roboter, Biofabrikation mit künstlichem Gewebe und finde heraus, wie KI, Energie und Produktion unsere Zukunft verändern.

Wir freuen uns auf deinen Besuch!