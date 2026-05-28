Tag der offenen Tür

Am Samstag, dem 27. Juni 2026, öffnen wir von 13 bis 18 Uhr unsere Pforten im Rahmen des Wissenschaftsfestivals der Stadt Stuttgart.
Entdecke, wie Generative KI den Arbeitsalltag unterstützt, sprich mit dem Avatar von Joseph von Fraunhofer und tauche in virtuelle Welten ein. Erlebe humanoide Roboter, Biofabrikation mit künstlichem Gewebe und finde heraus, wie KI, Energie und Produktion unsere Zukunft verändern.
Wir freuen uns auf deinen Besuch!
Avatar-Interaktion
Der digitale Avatar von Joseph von Fraunhofer zeigt, wie moderne KI historische Persönlichkeiten zum Leben erwecken kann. Die Erlebnisstation macht diese Technologie praxisnah erfahrbar: Besucherinnen und Besucher können direkt mit dem virtuellen Joseph von Fraunhofer sprechen und erleben, wie dialogfähige Avatare Wissen vermitteln und Interaktion unterstützen. Kurze Beispiele und leicht verständliche Infos erklären Funktionsweise, Potenziale und heutige Einsatzmöglichkeiten dieser Technologie.
Wo & wann?
Foyer Gebäude G, 13-17 Uhr
KI-Studios
Generative Künstliche Intelligenz verändert Arbeitsprozesse, Kreativberufe und Wissensarbeit rasant. Die Generative KI Erlebnisstation macht diese Technologien praxisnah erlebbar und zeigt, wie KI-Anwendungen wie Bildgeneratoren, Musiktools oder Recherchemodelle den Arbeitsalltag unterstützen können. Kurze Praxisbeispiele und leicht verständliche Infos vermitteln Funktionsweise, Chancen und Risiken.
Wo & wann?
IAT Gebäude, Raum 0.123, durchgehend betreut
Nachhaltigkeit mit Quantenkraft
Quanderland lädt zum Mitdenken ein, wie Quantentechnologien für eine nachhaltige Zukunft eingesetzt werden können und hilft bei der belastbaren quantitativen Bewertung.
Wo & wann?
Gebäude Z, Mobility-Lab, durchgehend betreut
Immersives Lernen mit XR
Wie verändert XR die Art, wie wir lernen? Das lässt sich bei uns nicht nur hören – sondern selbst erleben. Teilnehmende erfahren, wie sich Lernen durch Mixed Reality und Virtual Reality verändert. Gezeigt werden praxisnahe Trainings- und Qualifizierungsszenarien mit XR-Technologie.
Wo & wann?
Cafeteria, durchgehend betreut
KI-Experimente mit lokaler »Private AI«
KI-Experimente mit lokaler »Private AI«: Was steckt eigentlich hinter dem Begriff »Private AI« – und wie fühlt es sich an, selbst damit zu experimentieren? Bei uns gibt es die Möglichkeit, kleine KI-Anwendungen direkt auszuprobieren und hautnah zu erleben, was lokale KI-Modelle leisten können. Dabei wird bewusst auf lokal betriebene KI-Modelle gesetzt – datenschutzkonform und unabhängig von Cloud-Diensten.
Wo & wann?
Cafeteria, durchgehend betreut
Bessere Luft in der Stadt
Was ist eigentlich in der Luft, die wir täglich einatmen? Eine mobile Messstation des Fraunhofer-Instituts für Bauphysik geht dieser Frage genauer nach als viele herkömmliche Messungen. Während Städte meist nur Feinstaub und Stickoxide erfassen, nimmt das IBP deutlich mehr Stoffe in den Blick. Gerade an stark belasteten Orten wird so sichtbar, was sonst verborgen bleibt: Welche Quellen belasten die Luft tatsächlich? Und was bringt es, wenn Gegenmaßnahmen ergriffen werden? Die mobile Station zeigt, wie Luftqualität differenziert messbar gemacht wird.
Wo & wann?
Parkplatz am Campus-Eingang, durchgehend betreut
Biofabrikation – kultivierte Gewebe für Medizin und Ernährung
Am Fraunhofer-Campus Stuttgart entsteht derzeit ein Biofabrikationszentrum für Biomedizin und Novel Food. Hier arbeiten Forschende des Fraunhofer IGB und der Universität Stuttgart gemeinsam an Herstellungsverfahren für biologische Produkte und Gewebe, z. B. aus dem 3D-Drucker. In der Medizin können solche Materialien etwa in Testsystemen als Alternative zum Tierversuch oder als Ersatz für erkranktes Gewebe zum Einsatz kommen. Im Ernährungsbereich eröffnet biotechnologisch kultiviertes »Fleisch« neue Möglichkeiten. Die Forschenden des Fraunhofer IGB und des IGVP der Universität Stuttgart gewähren beim Tag der offenen Tür am 27. Juni 2026 einen Einblick ihre Labore und zeigen, wie diese innovativen Gewebe hergestellt werden.
Wo & wann?
Gebäude B, Etage 2, Raum B 3.61-67
➝ Abholung zu den Führungen jeweils um 13:30, 14:30 und 15:30 Uhr am am zentralen Info-Point in der IZS-Cafeteria
➝ Dauer der Führungen ca. 30 Minuten, Max. Teilnehmendenzahl pro Führung 15 Personen
Embodied AI
Am Fraunhofer IPA entsteht ein Demonstrator, der Embodied AI Technologien in eine Additive Fertigungsmaschine überführt. Ziel ist es, neueste Ansätze wie Weltmodelle, Agenten Frameworks, multimodale In Situ Sensorfusion und (industrial) Machine Learning an fokussierten, schnell umsetzbaren Anwendungsfällen zu zeigen.
Wo & wann?
Gebäude V, V-Feld, durchgehend betreut
Handhabung mit kollaborativen Robotern
Kollaborative Roboter (Cobots) vereinfachen die Zusammenarbeit zwischen Roboter und Menschen: Sie übernehmen wiederkehrende Aufgaben, entlasten Mitarbeitende und steigern Qualität und Effizienz. An dieser Station erlebt Ihr die intuitive Bedienung eines Cobots, indem Ihr einen einfachen Pick-and-Place-Prozess programmiert, ausführt und dabei seht, wie automatisierte Qualitätsprüfung diesen Ablauf unterstützt.
Wo & wann?
Gebäude D, V-Feld, durchgehend betreut
Exoskelette
Muskel-Skelett-Erkrankungen sind die häufigste Ursache für Arbeitsausfälle und betreffen rund ein Viertel der Erwerbstätigen. Hauptursachen sind unergonomische Arbeitsbedingungen wie belastende Haltungen und schweres Heben. Wenn technische und organisatorische Maßnahmen nicht ausreichen, können Exoskelette den Rücken und die Schultern entlasten. Studien bestätigen ihre Wirksamkeit, betonen jedoch die Bedeutung einer sachgerechten Anwendung und zeigen ein deutliches Potenzial zur Reduktion von Verletzungsrisiken und Kosten.
Exoskelette könnten künftig wesentlich zur Prävention muskuloskelettaler Erkrankungen beitragen.
Erleben Sie selbst, wie es sich anfühlt, ein Exoskelett zu tragen und damit zu arbeiten!
Wo & wann?
Gebäude D, V-Feld, durchgehend betreut
Start-Up
Die Data Coffee GmbH unterstützt Industrieunternehmen dabei, Produktionsdaten nutzbar zu machen und in wertvolles Wissen zu überführen.
Dabei werden Daten direkt dort erfasst, wo sie entstehen – aus Maschinen, Sensoren und manuellen Prozessen – und in eine einheitliche Datenbasis integriert. Auf dieser Grundlage ermöglicht Data Coffee:
• die Vernetzung und Kontextualisierung von Produktionsdaten über verschiedene Systeme hinweg
• die Visualisierung und transparente Aufbereitung von Prozessen für alle Entscheidungsebenen
• die Digitalisierung manueller Abläufe sowie die Integration bestehender IT- und Produktionssysteme
Ein besonderer Fokus liegt darauf, Expertenwissen mit Maschinendaten zu verbinden, um Produktionsprozesse besser zu verstehen, zu optimieren und kontinuierlich weiterzuentwickeln
Wo & wann?
Gebäude V, V-Feld, durchgehend betreut
"Rette die Fabrik“ – Fabrik der Zukunft
Variantenfertiger stehen unter enormem Druck: Kunden erwarten individuelle Produkte, kurze Lieferzeiten und wettbewerbsfähige Preise. Gleichzeitig steigen Komplexität und globaler Wettbewerbsdruck.
Eine kleine Modellfabrik aus Klemmbausteinen spiegelt wider, welche fünf Kernthemen es rund um das Thema »Operations« zu beachten gilt und wie wir diese mit unserem Dienstleistungs- und Entwicklungsangebot adressieren: Wettbewerbsfähigkeit, durchgängiges Engineering und Produktion, hochflexible Fabriken, technologische Exzellenz sowie KI- und IT-Plattformen
Wo & wann?
Gebäude D, V-Feld, durchgehend betreut
"Syner Game"
Der Anteil erneuerbarer Energien steigt und damit auch die Volatilität der Energieerzeugung. Die Flexibilisierung der Industrieenergienachfrage bietet hierfür Lösungen. Forschende des Fraunhofer IPA unterstützen Unternehmen dabei, Energieflexibilitätsmaßnahmen zu identifizieren und umzusetzen. Wie Energieflexibilität in der Praxis funktioniert, zeigt das SynErGame: Spieler helfen einer Stadt, einen Blackout zu verhindern, indem sie die Stromnachfrage der Industrie an das Stromangebot anpassen.
Wo & wann?
Gebäude D, V-Feld, durchgehend betreut
Hier findest du alle Programmpunkte, Führungen und Exponate auf einen Blick:
|Institut
|Titel
|Ort
|Uhrzeit
|IAO
|KI-Studios
|IAT Gebäude, Raum 0.123
|durchgehend betreut
|IAO
|Avatar-Interaktion
|Foyer Gebäude G
|13-17 Uhr
|IAO
|Nachhaltigkeit mit Quantenkraft
|Gebäude Z, Mobility-Lab
|durchgehend betreut
|IRB
|Immersives Lernen mit XR
|Foyer Gebäude A
|durchgehend betreut
|IRB
|KI-Experimente mit lokaler »Private AI«
|Foyer Gebäude A
|durchgehend betreut
|IPA
|Embodied AI
|Bauteil V, V-Feld
|durchgehend betreut
|IPA
|Humanoider Roboter
|Bauteil D, V-Feld
|durchgehend betreut
|IPA
|Exoskelette
|Bauteil D, V-Feld
|durchgehend betreut
|IPA
|"Rette die Fabrik"
|Bauteil D, V-Feld
|durchgehend betreut
|IPA
|"Syner Game"
|Bauteil D, V-Feld
|durchgehend betreut
|IPA
|Start-Up
|Bauteil V, V-Feld
|durchgehend betreut
|IGB
|Biofabrikation
|Abholung zu Führungen am Infopoint (Cafeteria)
|13:30, 14:30, 15:30 Uhr
|IBP
|Bessere Luft in der Stadt
|Parkplatz am Campus-Eingang
|durchgehend betreut